Ieri,  președintele Consiliului Județean Dâmbovița a participat la Adunarea Generală a Filialei „Mihai Viteazul” Dâmbovița a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”

În cadrul întâlnirii, oficialul județean a subliniat importanța respectului pentru cei care și-au sacrificat viața în slujba României și a transmis că păstrarea memoriei acestora este o datorie morală a comunității și a autorităților. „Pentru județul nostru, respectul pentru cei care și-au dat viața pentru țară înseamnă să le păstrăm vie memoria în comunitate și să transmitem generațiilor tinere exemplul lor de curaj și sacrificiu”, a declarat președintele CJ Dâmbovița.

Evenimentul a oferit ocazia prezentării proiectelor și activităților organizate de filiala locală a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, care vizează restaurarea și întreținerea monumentelor eroilor, precum și organizarea de ceremonii și activități educative pentru tineri. Oficialul a subliniat că aceste acțiuni nu doar că păstrează vie memoria eroilor, dar contribuie și la formarea unui spirit civic și patriotic în rândul noilor generații.

Președintele CJ Dâmbovița a mai arătat că, în contextul discuțiilor tot mai frecvente despre patriotism, este esențial să învățăm copiii și tinerii să iubească România și să respecte valorile pentru care înaintașii lor s-au luptat. „Prin grija pentru monumentele eroilor, prin activități educative și ceremonii, ducem mai departe lecția despre responsabilitate și devotament pe care ne-au oferit-o cei care au făcut sacrificiul suprem pentru țară”, a mai adăugat acesta.

În final, oficialul a reafirmat sprijinul Consiliului Județean Dâmbovița pentru toate inițiativele care promovează memoria eroilor și istoria județului. „Să ne amintim mereu de curajul lor și să facem fiecare zi mai bună pentru comunitățile noastre. Felicitări pentru întreaga activitate și mult succes în continuare!”, a transmis președintele CJ Dâmbovița, în încheierea adunării.

Filiala „Mihai Viteazul” Dâmbovița a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” continuă astfel misiunea de a păstra vie memoria eroilor și de a insufla spiritul patriotismului în rândul tinerilor, prin proiecte educative, ceremonii comemorative și activități civice dedicate comunității.