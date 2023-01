Gura Foii: Construirea parcului fotovoltaic înseamnă energie gratis pentru instituțiile publice și dublarea bugetului de investiții al primăriei!

Gura Foii este una dintre comunele cele mai mici din Dâmbovița iar absența rețelelor de utilități publice a ținut și potențialii investitori la distanță. Administrația publică are la dispoziție resurse limitate dar situația s-ar putea îmbunătăți considerabil prin susținerea unei investiții private de anvergură, care constă în amenajarea unui parc fotovoltaic pe o suprafață de 50 de hectare. Ce ar însemna producerea unei cantități însemnate de energie verde? Păi în primul rând bani la bugetul local sub formă de chirie pe teren, nu mai puțin de 80.000 de euro pe an, pentru un islaz mai mult cu numele, care de ani de zile nu produce niciun beneficiu! Prin contract, va fi asigurată energia electrică necesară alimentării instituțiilor publice, ceea ce înseamnă economii însemnate, plus alte avantaje, inclusiv prin înființarea unor locuri de muncă. Amănunte ne-au fost oferite de primarul Radu Nicolae Georgescu, aflat la al doilea mandat și foarte hotărât să își aducă comuna în rând cu cele mai dezvoltate:

„Poate cel mai important lucru pe care am reușit să îl facem anul acesta, a fost organizarea procedurii de licitație pentru amenajarea unui parc fotovoltaic. A fost tevatură mare cu unii cetățeni, care cu greu renunță la un lucru, la mentalități. Din 130 de hectare am dat aproape 50 de hectare pentru viitorul parc fotovoltaic. Suprafață pe care noi o să primim chirie 80.000 de euro pe an. Este o sumă enormă dacă ne raportăm la bugetul local. Vă dați seama, 1700 de euro pe hectar este o chirie foarte bună.

Mai mult decât atât, suprafața respectivă va putea fi exploatată în regim dual. Fiind vorba de pajiște și parc fotovoltaic, Ministerul Agriculturii a dat posibilitatea aceasta și vom vedea procedura de urmat în momentul în care firma investitoare va cere avizul de la Ministerul Agriculturii. Din punctul meu de vedere, sistemul dual nu prea se pretează la animalele mari. Pentru animale de talie mică, așa cum sunt oile, nu este nicio problemă. Dar Ministerul decide în ultimă instanță. Important este însă că pe un teren unde nu aveam niciun beneficiu, putem să obținem 400.000 de lei anual chirie.”

Ne-a mai spus primarul Radu Georgescu că mai sunt doar 17 vaci în comună iar scandalul a fost disproporționat. A fost reclamat personal inclusiv la Ministrul Agriculturii, de unde a fost trimis corpul de control.

„Oamenii își văd fiecare interesele și propriile punct de vedere. Le-am spus că nu este normal ca peste 2000 de cetățeni să sufere pentru cei zece care mai au 17 vaci! Le-am spus că le vom lăsa o suprafață suficientă pentru pășunat dar restul trebuie să ne aducă bani pentru dezvoltarea comunei, să nu-l ținem degeaba.”

Și tot scandalul și reclamațiile au venit după ce primarul din Gura Foii a fost mai mult decât tolerant, permițând celor câțiva crescători de animale chiar să cosească pe pajiște, să își asigure fân pentru iarnă.

„Contractul între primărie și investitori va fi încheiat până la sfârșitul anului, după care amenajarea parcului fotovoltaic ar trebui să înceapă. Pe lângă taxa de autorizare aferentă construirii obiectivului, prin contract este prevăzută furnizarea energiei electrice necesară funcționării instituțiilor publice din comună. Plus chiria anuală de 80.000 de euro, care a dublat practic bugetul de investiții al primăriei. Investitorul va avea și sediul în Gura Foii, ceea ce înseamnă alți bani la bugetul local, vor fi înființate și câteva locuri de muncă. Sunt niște beneficii extraordinare”- a concluzionat primarul din Gura Foii.