FITT-Muntenia 2025: Târgoviștea găzduiește primul festival regional dedicat inovației și transferului tehnologic

Târgoviștea devine centrul regional al inovării. Universitatea „Valahia” din Târgoviște și Universitatea Petrol–Gaze din Ploiești organizează, în premieră, Festivalul de Inovare și Transfer Tehnologic – FITT-Muntenia 2025, un eveniment ce va reuni cercetători, inventatori, antreprenori, studenți și reprezentanți ai mediului instituțional.

Festivalul se va derula în perioada 18–20 noiembrie 2025, la campusul Universității „Valahia” din Târgoviște (Aleea Sinaia nr. 13), cu sprijinul financiar al UEFISCDI.

Momentul oficial de debut va avea loc pe 18 noiembrie, la ora 10:00, în Amfiteatrul „Paraschiv Vagu”.

Organizatorii își propun ca FITT-Muntenia să devină cel mai important spațiu de dialog și colaborare dintre mediul academic și zona economică din regiune, promovând proiecte de cercetare aplicată, soluții inteligente și idei inovatoare.

Ce aduce nou FITT-Muntenia 2025

Salonul de Inovare – cu brevete, produse inovatoare, rezultate din proiecte de cercetare și lucrări științifice de top;

Salonul de Educație STEM și de Carte – dedicat tinerilor și profesorilor preocupați de științe și tehnologie;

Workshop-uri, seminarii și dezbateri despre digitalizare, dezvoltare durabilă, mediu, bioeconomie și noile direcții ale inovării tehnologice.

Evenimentul mizează pe crearea unei punți reale între știință și industrie, încurajând colaborările care pot transforma ideile în soluții aplicabile în economia regională.

Programul complet poate fi consultat pe site-ul oficial al festivalului.