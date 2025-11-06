Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Filmul „Cravata Galbenă”, povestea lui Sergiu Celibidache, ajunge la Cinema Independența din Târgoviște din 14 noiembrie

By: Roxana - Ionela Botea

Din 14 noiembrie 2025, târgoviștenii vor putea viziona, la Cinema Independența, filmul „Cravata Galbenă”, una dintre cele mai impresionante producții cinematografice românești din ultimii ani — o poveste despre geniu, sacrificiu și forța unui vis care a cucerit lumea.

Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște se alătură partenerilor care susțin promovarea acestei pelicule de excepție, dedicată marelui dirijor Sergiu Celibidache, personalitate emblematică a culturii universale.

Filmul urmărește extraordinara călătorie a unui copil din România care a ajuns să inspire lumea întreagă, dezvăluind un destin marcat de curaj, integritate, iubire și dorul de acasă — teme universale care fac din „Cravata Galbenă” o producție profund emoționantă și inspiratoare.

Premiera de gală a avut loc pe 1 noiembrie, la Sala Palatului din București, în prezența actorilor John Malkovich și Sean Bean, a regizorului Serge Ioan Celebidachi, a echipei de creație și a numeroaselor personalități din lumea culturală și artistică.

Distribuit de Vertical Entertainment, filmul va rula în cinematografele din întreaga țară începând cu 14 noiembrie 2025, aducând în fața publicului un portret cinematografic impresionant al dirijorului Sergiu Celibidache.

„Cravata Galbenă” — o poveste despre geniu, rădăcini și puterea de a crede în imposibil.

