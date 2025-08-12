Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Expoziția „NEETICHETAT” a artistului târgoviștean Georgian Stoica, la Muzeul de Artă din Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”, vă invită să vizitați expoziția de artă „NEETICHETAT”, semnată de artistul târgoviștean Georgian Stoica. Evenimentul face parte din proiectul „Tineri artiști dâmbovițeni”, ajuns anul acesta la cea de-a V-a ediție, și este găzduit în sala de expoziții temporare a Muzeului de Artă, la parter.

Expoziția poate fi vizitată până duminică, 28 septembrie 2025, și oferă publicului o selecție impresionantă de picturi în ulei pe pânză, realizate în dimensiuni mai mici, în care artistul surprinde personaje inspirate din familia și cercul său de prieteni. Stilul său distinctiv, care combină elemente de caricatură, abstractizare și recontextualizare, creează o realitate imediată, dar cu accente personale și adesea amuzante.

Originar din Târgoviște, Georgian Stoica este absolvent al Liceului de Arte și al Universității Naționale de Arte din București, promoția 2008. Pasiunea sa pentru pictură și arta murală l-a propulsat încă de la debut, expunând pentru prima dată la prestigioasa Bienală de Artă „Gheorghe Petrașcu” chiar în anul absolvirii. În 2012, artistul a fost premiat cu locul al treilea pentru lucrarea „Jocul”, consolidându-și recunoașterea în domeniu.

Expoziția „NEETICHETAT” este o reflectare a evoluției artistice a lui Georgian Stoica, demonstrând o viziune originală și o maturitate în continuă dezvoltare. Aceasta reprezintă o invitație deschisă către public să susțină tinerii creatori locali și să descopere bogăția expresivă a artei contemporane din județul Dâmbovița.

Vă așteptăm cu drag la Muzeul de Artă din Târgoviște, situat pe Calea Domnească nr. 185, pentru o experiență culturală inedită și o incursiune în universul artistic al unui talent local.

Articolul precedent
Comuna Ulmi, prima localitate din Sud-Muntenia care beneficiază de finanțare pentru infrastructură verde-albastră
Articolul următor
Atenție la țânțari, sfaturi utile pentru protecție
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Accident rutier pe DN 61, în orașul Găești, un copil rănit

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au intervenit după...

Incendiu de vegetație uscată în cartierul Romlux

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit...

Dosare penale pentru infracțiuni la regimul circulației, întocmite de polițiștii din Titu

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Titu au intervenit în...

Atenție la ce și cât postezi online, protejează-ți identitatea digitală

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Publicarea excesivă de informații personale pe rețelele sociale și...

News

Accident rutier pe DN 61, în orașul Găești, un copil rănit

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au intervenit după...

Incendiu de vegetație uscată în cartierul Romlux

Social 0
Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit...

Atenție la ce și cât postezi online, protejează-ți identitatea digitală

Social 0
 Publicarea excesivă de informații personale pe rețelele sociale și...

© 2023 Ziarul Dâmbovița