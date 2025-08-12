Expoziția „NEETICHETAT” a artistului târgoviștean Georgian Stoica, la Muzeul de Artă din Târgoviște

Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”, vă invită să vizitați expoziția de artă „NEETICHETAT”, semnată de artistul târgoviștean Georgian Stoica. Evenimentul face parte din proiectul „Tineri artiști dâmbovițeni”, ajuns anul acesta la cea de-a V-a ediție, și este găzduit în sala de expoziții temporare a Muzeului de Artă, la parter.

Expoziția poate fi vizitată până duminică, 28 septembrie 2025, și oferă publicului o selecție impresionantă de picturi în ulei pe pânză, realizate în dimensiuni mai mici, în care artistul surprinde personaje inspirate din familia și cercul său de prieteni. Stilul său distinctiv, care combină elemente de caricatură, abstractizare și recontextualizare, creează o realitate imediată, dar cu accente personale și adesea amuzante.

Originar din Târgoviște, Georgian Stoica este absolvent al Liceului de Arte și al Universității Naționale de Arte din București, promoția 2008. Pasiunea sa pentru pictură și arta murală l-a propulsat încă de la debut, expunând pentru prima dată la prestigioasa Bienală de Artă „Gheorghe Petrașcu” chiar în anul absolvirii. În 2012, artistul a fost premiat cu locul al treilea pentru lucrarea „Jocul”, consolidându-și recunoașterea în domeniu.

Expoziția „NEETICHETAT” este o reflectare a evoluției artistice a lui Georgian Stoica, demonstrând o viziune originală și o maturitate în continuă dezvoltare. Aceasta reprezintă o invitație deschisă către public să susțină tinerii creatori locali și să descopere bogăția expresivă a artei contemporane din județul Dâmbovița.

Vă așteptăm cu drag la Muzeul de Artă din Târgoviște, situat pe Calea Domnească nr. 185, pentru o experiență culturală inedită și o incursiune în universul artistic al unui talent local.