Dolarul a pierdut circa 1,5 bani

Revenirea prețului barilului de petrol în apropierea pragului de 100 dolari, a avut ca efect o ușoară revenire a apetitului față de risc, ceea ce a permis aprecierea monedelor de la marginea zonei euro.

Cursul monedei unice a scăzut de la 5,0949 la 5,0937 lei, în timp ce tranzacțiile se efectuau în culoarul 5,093 – 5,096 lei.

Reducerea consumului din ultimele luni a avut ca efect o contracție a deficitului de cont curent în ianuarie cu 55 milioane euro faţă de perioada similară din 2024, care a coborât la 977 milioane euro, conform datelor publicate de BNR, ceea ce scade presiunea pe moneda națională.

Un rol pozitiv pentru evoluția leului o are și anunțul făcut de Ministerul Finanţelor conform căruia a fost depășită o nouă etapă în drumul României către integrarea în cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), odată cu adoptarea Avizului Formal de către Comitetul de Analiză Economică şi de Dezvoltare (EDRC).

Cu toate acestea, nivelul dobânzilor interbancare nu a început procesul de revenire către pragul de 5,50%, nivelul dobânzii pe care o primesc băncile comerciale pentru depozitele plasate la BNR.

Marți, indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a urcat la 5,87 la 5,88%. Indicele la șase luni, utilizat la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a stagnat la 5,94% iar cel la 12 luni la 6,0%.

Odată temperat raliul ascendent al monedei americane, care a împins euro la un minim al ultimelor zece luni, moneda europeană a reușit să revină peste pragul de 1,15 dolari, până la 1,1525 dolari, înainte de deschiderea pieței de peste Ocean. În piața locală, cursul dolarului a scăzut de la 4,4419 la 4,4270 lei.

Pe termen mediu, se menține tendința de apreciere a monedei americane, în condițiile în care se anticipează că politica monetară a Rezervei Federale se va modifica probabil în ultima parte a anului.

Cursul francului elvețian a coborât de la 5,6344 la 5,6256 lei, iar cel al lirei sterline a urcat modest de la 5,8931 la 5,8986 lei.

Prețul gramului de aur a scăzut de la 713,6591 lei la 711,5643 lei, consecință a deprecierii monedei americane în timp ce metalul galben a crescut modest la 4.991 – 5.045 dolari/uncie.

Monedele din regiune s-au apreciat la 4,2666 zloți/euro, respectiv 390,72 forinți/euro.

Bitcoin se tranzacționa în culoarul 73.462 – 75.962 dolari iar ethereum fluctua între 2.298 și 2.375 dolari.