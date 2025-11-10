Direcția Silvică Dâmbovița: Fazanii revin în pădurile Dâmboviței,  acțiune de populare pentru refacerea echilibrului natural

Natura dâmbovițeană își redescoperă culoarea și echilibrul! Direcția Silvică Dâmbovița a organizat zilele acestea o amplă acțiune de populare cu fazani în mai multe zone împădurite din județ, în scopul refacerii faunei sălbatice și al menținerii biodiversității.

Păsările provin din crescătorii specializate și au fost eliberate cu grijă în habitatul natural, respectând toate normele de protecție a mediului și de siguranță pentru animale. Reprezentanții Direcției Silvice au subliniat că astfel de inițiative contribuie nu doar la conservarea ecosistemelor locale, ci și la îmbunătățirea calității mediului și la dezvoltarea durabilă a zonelor forestiere.

„Este important să menținem echilibrul naturii și să oferim șanse reale speciilor sălbatice de a se adapta și dezvolta”, au transmis reprezentanții Direcției Silvice Dâmbovița.

Prin această acțiune, instituția urmărește creșterea efectivelor de fazani în libertate, specie care are un rol important în lanțul trofic și contribuie la controlul natural al insectelor dăunătoare.

De asemenea, inițiativa face parte dintr-un program amplu de gestionare și protecție a resurselor naturale ale județului, care include proiecte de educație ecologică, împăduriri și acțiuni de repopulare a fondurilor de vânătoare cu specii autohtone.

Direcția Silvică Dâmbovița încurajează cetățenii să respecte natura, să evite deranjarea faunei și să sprijine, prin comportamente responsabile, eforturile de conservare a mediului.

Echilibrul naturii începe cu grijă și responsabilitate – iar fazanii eliberați astăzi sunt un pas spre o Dâmbovița mai verde și mai vie.