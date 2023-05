Cursul și dobânzile au mers în jos

Radu GEORGESCU

Cursul euro s-a menținut sub pragul de 4,93 lei cu o volatilitate de mici dimensiuni, iar indicii ROBOR au continuat să scadă. Vineri, media monedei unice a coborât de la 4,9295 la 4,9273 lei. Tranzacțiile s-au realizat în culoarul 4,926 – 4,932 lei, cu închiderea la 4,927 lei. În cursul serii, cotațiile au atins un minim de 4,924 lei. Evoluția descendentă a indicilor ROBOR a devenit un proces zilnic, fiind înregistrate noi minime ale ultimelor 10 luni. În iulie 2021, inflația a depășit atunci pragul de 15%, iar BNR a fost nevoită să ducă dobânda de politică monetară la un maxim de 7%. Pentru sfârșitul anului dealerii anticipează o reducere a ratei de referință în cazul în care creșterea prețurilor va aluneca la 7%/an, așa cum anticipează banca centrală în ultimul său Raport asupra inflației. Vineri, indicele la trei luni, în funcție de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei contractate înainte de mai 2019, a stagnat la 6,66%. Indicele la șase luni, folosit la calcularea ratelor la creditele ipotecare, a alunecat de la 6,80 la 6,79%, iar cel la 12 luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase la nivel interbancar, s-a oprit la 7,04%. Scăderea dobânzilor a permis Trezoreriei să se împrumute joi cu aproape 1,8 miliarde lei, cu scadența în octombrie 2026 și în aprilie 2031, la randamente medii de 7%/an, respectiv 7,34%/an. Luna aceasta, Finanțele și-au propus să se împrumute cu 5,79 miliarde lei, iar necesarul brut de finanțare pentru acest an este acoperit în proporție de aproape jumătate. Euro a crescut de la 1,0948 la 1,1092 dolari, maxim al ultimului an, iar cursul monedei americane a scăzut de la 4,4989 la 4,4601 lei, cel de vineri fiind stabilit la 4,4680 lei. Vineri, moneda unică a fluctuat între 1,0967 și 1,1048 dolari, iar piața s-a închis peste Ocean la 1,1018 dolari, după ce Departamentul Muncii din Statele Unite a anunțat că în aprilie au fost create 253.000 noi locuri de muncă, față de 165.000 în martie. Evoluția a fost influențată de deciziile de politică monetară. Miercuri, Rezerva Federală a majorat dobânda cu 0,25% la 5 – 5,25%, cel mai ridicat nivel din 2007 și până în prezent, dar a dat un semnal că ar urma o pauză în procesul de normalizare a politicii monetare, pentru a preîntâmpina intrarea economiei SUA în recesiune. Joi, la a treia ședință de politică monetară din acest an, BCE a majorat dobânda de referință cu 0,25% la 3,75% și a semnalat perspectiva continuării ciclului de creștere, pentru a contracara inflația. Cel mai important risc pentru economia americană este intrarea în stagflație. Aceasta este o combinație dintre stagnare și inflație, în care rata inflației este mare, creșterea economică este mică sau nulă, iar rata șomajului este înaltă. Cursul francului elvețian a fluctuat între 5,0033 și 5,0302 lei și a încheiat perioada la 5,0082 lei. Media lirei sterline a crescut vineri la 5,6318 lei. Uncia a crescut vineri la 2.051 dolari, aproape de maximul istoric de 2075,47 dolari, atins în august 2020, dar a scăzut apoi la 2.001 dolari. În piața locală, prețul gramului de aur a urcat la 292,7740 lei. În perioada analizată, bitcoin a crescut de la 27.650 la 29.750 dolari iar ether s-a apreciat de la 1.800 la 2.2020 dolari. Analiza cuprinde perioada 1 – 5 mai.