Corneliu Ștefan, președintele PSD Dâmbovița: Ion Iliescu a deschis drumul spre democrație și libertate

By: Roxana - Ionela Botea

A încetat din viață fostul președinte Ion Iliescu Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a trecut în neființă, lăsând în urmă o moștenire profundă în istoria post-decembristă a țării noastre. Ion Iliescu a fost primul lider ales democratic după Revoluția din 1989 și a avut un rol esențial în perioada de tranziție către democrație și libertate.

În cele două mandate prezidențiale, dar și ca lider al mișcării social-democrate, Ion Iliescu a contribuit decisiv la modelarea României moderne, asumându-și responsabilitățile într-o epocă marcată de transformări complexe și provocări majore.

Președintele PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a transmis un mesaj de condoleanțe și recunoștință:

„Fostul președinte Ion Iliescu a fost o figură emblematică în istoria României postdecembriste. Pentru mulți dintre noi, a fost primul lider ales democratic după Revoluția din 1989, vocea care a ghidat țara în momentele dificile de după căderea regimului comunist.
Ion Iliescu a avut un rol esențial în deschiderea drumului spre democrație, libertate și integrare europeană. În cele două mandate prezidențiale și ca lider al mișcării social-democrate, a contribuit la modelarea unei epoci de tranziție complexă, cu provocări majore.
A fost un om care a stat în fața responsabilităților uriașe ale vremurilor sale, fără să se retragă, chiar și când costurile politice erau mari. Pentru social-democrați, dar și pentru întreaga clasă politică românească, Ion Iliescu rămâne un reper important al reconstrucției politice după 1989.
În aceste momente de profundă tristețe, ne amintim cuvintele sale pline de speranță: „Vă doresc o lume fără resentiment, maturitatea să nu vă urâți pentru votul și opțiunile voastre, bucuria de a fi împreună cu cât mai puține sacrificii…”
Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

Cu această veste tristă, întreaga țară își ia rămas bun de la un om care a fost parte integrantă din parcursul României spre democrație și stabilitate.

