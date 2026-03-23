Consiliul Județean Dâmbovița continuă investițiile majore în infrastructura rutieră, vizibile și cu impact real pentru comunități.

A avut loc o vizită de lucru în teren pentru a verifica stadiul lucrărilor pe cele trei loturi incluse în proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 712, DJ 720C și DJ 720A”.

Lucrările vizează creșterea confortului și siguranței traficului, facilitând deplasările între localitățile județului:

Lotul 1 – DJ 712 (Târgoviște – Șotânga – Vulcana-Pandele – Brănești – Pucioasa): 15,77 km, investiție de aproximativ 101 milioane lei;

Lotul 2 – DJ 720C (Gura Ocniței – Ocnița) și DJ 720A (Gura Ocniței – Adânca): 15,1 km, investiție de peste 90 milioane lei;

Lotul 3 – DJ 720A (Gura Ocniței – Adânca – Bucșani – Dobra – Finta – Postârnacu – DN 1A): 28 km, investiție de aproximativ 107 milioane lei.

Fiecare zi de lucru aduce județului Dâmbovița condiții de trafic mai bune și o infrastructură modernă, adaptată nevoilor actuale ale locuitorilor.

Consiliul Județean mulțumește cetățenilor pentru răbdare și înțelegere pe durata desfășurării lucrărilor și reafirmă angajamentul pentru dezvoltarea continuă a județului.