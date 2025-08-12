Comuna Ulmi, prima localitate din Sud-Muntenia care beneficiază de finanțare pentru infrastructură verde-albastră

Comuna Ulmi din județul Dâmbovița a devenit prima localitate din Regiunea Sud-Muntenia care accesează fonduri europene pentru investiții în infrastructura verde-albastră, în urma semnării primului contract de finanțare între Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia și Primăria comunei.

La evenimentul oficial au participat Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Liviu Mușat, director general ADR Sud-Muntenia, Bogdan Tița, primarul comunei Ulmi, Gabriela Călin, director Direcția Autoritatea de Management PR Sud-Muntenia, și Andreea-Mirela Tache, director Cabinet Director General ADR.

Proiectul, intitulat „Înființarea și amenajarea unei zone de recreere și agrement în comuna Ulmi”, are o valoare totală de peste 36 milioane de lei (echivalentul a peste 7,4 milioane de euro). Finanțarea nerambursabilă din fonduri europene și bugetul de stat se ridică la 4,9 milioane de euro, iar contribuția locală este de aproximativ 2,5 milioane de euro.

Investiția vizează crearea unui parc modern pe o suprafață de 6,29 hectare, care va deservi peste 5.200 de locuitori. Printre facilitățile amenajate se numără un lac, locuri de joacă pentru copii, zone de relaxare, piste pentru biciclete, sistem de iluminat inteligent și plantarea a peste 1.100 de arbori din specii valoroase.

Specialiștii subliniază că acest proiect va aduce multiple beneficii comunității: creșterea suprafeței de spațiu verde pe cap de locuitor, îmbunătățirea calității aerului, reducerea poluării, protejarea biodiversității și asigurarea unui mediu mai sănătos și plăcut pentru locuitori.

Directorul general al ADR Sud-Muntenia, Liviu Mușat, a declarat:

„Proiectul de la Ulmi marchează începutul unei serii de investiții menite să transforme Sud-Muntenia într-o regiune mai verde, mai sănătoasă și mai prietenoasă cu mediul. Felicitări echipei Primăriei Ulmi pentru acest pas important spre un viitor sustenabil și felicitări Consiliului Județean Dâmbovița, domnului președinte Corneliu Ștefan, pentru interesul și implicarea manifestate de-a lungul timpului în atragerea de fonduri europene, motor al dezvoltării regionale.”

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a adăugat că județul a depus până în prezent cinci din cele zece proiecte înscrise la nivel regional pentru investiții în infrastructura verde-albastră, evidențiind astfel un angajament clar pentru dezvoltarea sustenabilă.