Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Comuna Ulmi, prima localitate din Sud-Muntenia care beneficiază de finanțare pentru infrastructură verde-albastră

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Comuna Ulmi din județul Dâmbovița a devenit prima localitate din Regiunea Sud-Muntenia care accesează fonduri europene pentru investiții în infrastructura verde-albastră, în urma semnării primului contract de finanțare între Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia și Primăria comunei.

La evenimentul oficial au participat Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Liviu Mușat, director general ADR Sud-Muntenia, Bogdan Tița, primarul comunei Ulmi, Gabriela Călin, director Direcția Autoritatea de Management PR Sud-Muntenia, și Andreea-Mirela Tache, director Cabinet Director General ADR.

Proiectul, intitulat „Înființarea și amenajarea unei zone de recreere și agrement în comuna Ulmi”, are o valoare totală de peste 36 milioane de lei (echivalentul a peste 7,4 milioane de euro). Finanțarea nerambursabilă din fonduri europene și bugetul de stat se ridică la 4,9 milioane de euro, iar contribuția locală este de aproximativ 2,5 milioane de euro.

Investiția vizează crearea unui parc modern pe o suprafață de 6,29 hectare, care va deservi peste 5.200 de locuitori. Printre facilitățile amenajate se numără un lac, locuri de joacă pentru copii, zone de relaxare, piste pentru biciclete, sistem de iluminat inteligent și plantarea a peste 1.100 de arbori din specii valoroase.

Specialiștii subliniază că acest proiect va aduce multiple beneficii comunității: creșterea suprafeței de spațiu verde pe cap de locuitor, îmbunătățirea calității aerului, reducerea poluării, protejarea biodiversității și asigurarea unui mediu mai sănătos și plăcut pentru locuitori.

Directorul general al ADR Sud-Muntenia, Liviu Mușat, a declarat:
„Proiectul de la Ulmi marchează începutul unei serii de investiții menite să transforme Sud-Muntenia într-o regiune mai verde, mai sănătoasă și mai prietenoasă cu mediul. Felicitări echipei Primăriei Ulmi pentru acest pas important spre un viitor sustenabil și felicitări Consiliului Județean Dâmbovița, domnului președinte Corneliu Ștefan, pentru interesul și implicarea manifestate de-a lungul timpului în atragerea de fonduri europene, motor al dezvoltării regionale.”

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a adăugat că județul a depus până în prezent cinci din cele zece proiecte înscrise la nivel regional pentru investiții în infrastructura verde-albastră, evidențiind astfel un angajament clar pentru dezvoltarea sustenabilă.

Articolul precedent
Titu: Primăria a început lucrări de asfaltare în Cartierul Atârnați
Articolul următor
Expoziția „NEETICHETAT” a artistului târgoviștean Georgian Stoica, la Muzeul de Artă din Târgoviște
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Accident rutier pe DN 61, în orașul Găești, un copil rănit

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au intervenit după...

Incendiu de vegetație uscată în cartierul Romlux

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit...

Dosare penale pentru infracțiuni la regimul circulației, întocmite de polițiștii din Titu

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Titu au intervenit în...

Atenție la ce și cât postezi online, protejează-ți identitatea digitală

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Publicarea excesivă de informații personale pe rețelele sociale și...

News

Accident rutier pe DN 61, în orașul Găești, un copil rănit

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au intervenit după...

Incendiu de vegetație uscată în cartierul Romlux

Social 0
Pompierii au intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit...

Atenție la ce și cât postezi online, protejează-ți identitatea digitală

Social 0
 Publicarea excesivă de informații personale pe rețelele sociale și...

© 2023 Ziarul Dâmbovița