Prefectul județului Dâmbovița, conf.univ.dr.Claudia Gilia a participat la Conferința internațională “Siguranța publică și nevoia de capital social ridicat”, ediția a V-a organizată de Centrul de Cercetare în Drept SARA și Centrul Cultural Județean Arad, în parteneriat cu Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (UAV).

Coordonatorul conferinței a fost prof.univ.dr.habil. Elena-Ana Iancu.

Lucrările conferinței s-au desfășurat în sistem mixt (fizic și online) în data de 10 noiembrie 2023 începând cu ora 10.00 în sala de ședință a Consiliului Județean Arad iar în data de 11 noiembrie 2023 începând cu ora 8.00 în sala 13 din cadrul Universității “Aurel Vlaicu” din Arad.

Conf.univ.dr.Claudia Gilia a participat în sistem online la Panelul „Administrația în slujba cetățenilor”, ce a oferit participanților oportunitatea de a împărtăși idei, dar și instrumente de bună practică din Franța, Polonia, Republica Moldova și România.

” Internațional Conference – PUBLIC SECURITY AND THE NEED FOR HIGH SOCIAL CAPITAL – Arad, 10-11 noiembrie 2023, coordonator prof.univ.dr.habil. Elena-Ana Iancu.Panelul „Administrația în slujba cetățenilor” a oferit participanților oportunitatea de a împărtăși idei, dar și instrumente de bună practică din Franța, Polonia, Republica Moldova și România.Mulțumiri doamnei avocat/conf.univ.dr. Marta- Claudia Cliza și doamnei conf.univ.dr. Iulia Boghirnea pentru invitație!Felicitări organizatorilor!”, a transmis conf.univ.dr.Claudia Gilia.