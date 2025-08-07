Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
CJ Dâmbovița accelerează lucrările la centura ocolitoare a orașului Găești

By: Roxana - Ionela Botea

Un proiect mult așteptat de comunitatea locală și de toți participanții la trafic în zona Găești prinde contur rapid. Centura orașului Găești, primul drum de ocolire construit de la zero în județul Dâmbovița după mai bine de 35 de ani, avansează într-un ritm susținut.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a anunțat că lucrările sunt în plină desfășurare pe întregul traseu, iar șantierul este activ și bine organizat. „Ce părea cândva doar un plan îndrăzneț devine acum o realizare palpabilă. Nu mai vorbim doar despre promisiuni, ci despre rezultate concrete pentru județ și pentru locuitorii săi”, a declarat Corneliu Ștefan.

Un proiect vital pentru trafic și dezvoltare

Centura ocolitoare are o lungime de aproximativ 4,5 kilometri și beneficiază de o finanțare de 89 milioane de lei, asigurată integral de Consiliul Județean Dâmbovița. Noua infrastructură va prelua o parte semnificativă din traficul greu care în prezent traversează orașul, ceea ce va conduce la:

  • reducerea timpilor de deplasare,
  • fluidizarea circulației în oraș,
  • creșterea siguranței rutiere,
  • diminuarea poluării fonice și a emisiilor nocive.

Mai mult, centura va sprijini dezvoltarea economică locală, creând premise pentru atragerea de investiții și creșterea oportunităților în zona periurbană.

Lucrări în plină desfășurare

Pe teren, echipele lucrează intens la pregătirea fundației și la realizarea terasamentelor. În curând, vor începe montarea podețelor și turnarea straturilor asfaltice. Antreprenorul a mobilizat deja toate resursele necesare, iar progresul este monitorizat îndeaproape de specialiștii Consiliului Județean, pentru respectarea termenelor contractuale.

O promisiune împlinită după decenii

Construirea centurii a fost solicitată de comunitate de peste 20 de ani, însă lipsa fondurilor și a unui plan coerent au amânat mereu realizarea proiectului. „După 35 de ani, construim în sfârșit un drum de ocolire de la zero în județul Dâmbovița. Centura Găești este mai mult decât o promisiune ținută – este un angajament respectat față de dâmbovițeni și de nevoile lor reale”, a subliniat președintele Corneliu Ștefan.

Lucrările vor continua etapizat în următoarele luni, cu obiectivul finalizării proiectului în termenele stabilite. În paralel, Consiliul Județean Dâmbovița își reafirmă angajamentul de a investi constant în infrastructura rutieră județeană, prioritizând drumurile strategice care susțin dezvoltarea economică și mobilitatea între localități.

Centura Găești reprezintă, astfel, nu doar un drum nou, ci un simbol al unei administrații care transformă promisiunile în rezultate concrete pentru siguranța și bunăstarea cetățenilor.

