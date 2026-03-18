Centrul Județean de Cultură Dâmbovița organizează, pentru anul 2026, sesiunea de atestare a meșterilor populari și a creatorilor de artizanat

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Această sesiune se desfășoară sub egida Serviciului Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, care, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Județean de Cultură Dâmbovița (cap. IV, aprobat prin HCJD nr. 320/26.06.2024), are printre atribuții și atestarea artiștilor liber profesioniști și a artizanilor individuali.

Calendarul sesiunii 2026

Depunerea dosarelor: 17 martie – 24 aprilie

Interviul: 27 aprilie

Eliberarea atestatelor: 30 aprilie

Prin această procedură, meșterii și artizanii locali au posibilitatea să obțină recunoașterea oficială a competențelor lor, ceea ce le va permite nu doar să-și dezvolte activitatea, ci și să participe la târguri și expoziții, să acceseze fonduri pentru meșteșuguri și să contribuie activ la conservarea și transmiterea tradițiilor către generațiile viitoare.

Cei interesați pot obține informații suplimentare la numerele de telefon 0737 572 449 sau 0721 327 910, unde vor fi consiliați cu privire la documentele necesare și pașii procedurali.

Directorul Centrului Județean de Cultură Dâmbovița subliniază că această sesiune este o oportunitate unică pentru artiștii locali, deoarece atestarea nu reprezintă doar un act administrativ, ci și o recunoaștere a valorii culturale și meșteșugărești pe care aceștia o aduc comunității.

Prin inițiative precum această sesiune, județul Dâmbovița își propune să susțină și să promoveze identitatea culturală locală, să valorifice patrimoniul tradițional și să încurajeze tinerii să descopere și să aprecieze meșteșugurile autentice.

 O șansă de aur pentru meșteri și artizani de a-și face cunoscute creațiile și de a contribui la păstrarea tradițiilor românești, într-o perioadă în care cultura locală are nevoie mai mult ca niciodată de sprijin și vizibilitate.

Roxana - Ionela Botea
