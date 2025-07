Casa Județeană de Pensii- precizări privind acordare biletelor de tratament gratuite

Biletele de tratament gratuite se acorda in procent de maximum 15% din numarul total al biletelor acordate- precizează directorul executiv al CJP Dâmbovița, Mihai Toni-Ciprian.

Categoriile de persoane care beneficiaza de tratament balnear in mod gratuit sunt urmatoarele sunt pensionarii de invaliditate, in conformitate cu prevederile programului individual de recuperare, intocmit de medicul expert al asigurarilor sociale; persoanele beneficiare de drepturi stabilite in baza prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice; persoanele beneficiare de drepturi stabilite in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania; persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvele de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare; asiguratii care beneficiaza de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale cu modificarile si completarile ulterioare, carora li s-a stabilit de catre medical expert al asigurarilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare.

Atribuirea de bilete de tratament balnear catre solicitantii indreptatiti se face in limita numarului de locuri repartizate fiecarui judet de catre Casa Nationala de Pensii Publice.

Regulile generale de solicitare si de repartizare a biletelor de tratament alocate la nivelul judetului sunt stabilite conform “Criteriilor de acordare a biletelor de tratament balnear prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii Publice aprobate prin Ordinul nr. 118/13.02.2025 al Presedintelui Casei Nationale de Pensii Publice.

Acesti beneficiari au nevoie si de recomandarea medicalapentru tratament balnear, eliberata de medicul de specialitate sau medicul de familie.

Pentru anul 2025, Casei Judetene de Pensii Dambovita i-au fost alocate de catre Casa Nationala de Pensii Publice 2533 locuri de bilete de tratament balnear care au fost distribuite beneficiarilor in 18 serii. Prin urmare , în cele 18 serii, nu vor putea fi asigurate decât 379 de bilete gratuite.