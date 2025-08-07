 Autovehiculele abandonate sau fără ITP valabil vor fi radiate automat din circulație

Începând cu luna august 2025, noile prevederi legale prevăzute în Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 84/2024 intră în vigoare și aduc modificări importante pentru proprietarii de vehicule din județul Dâmbovița.

Conform informațiilor transmise de Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița, autovehiculele care nu circulă de mult timp sau care nu au fost înmatriculate corect vor fi radiate automat din evidențele autorităților. Radierea din oficiu se aplică în următoarele situații:

După 9 luni de la suspendarea înmatriculării, dacă proprietarul nu realizează transcrierea dreptului de proprietate;

de la suspendarea înmatriculării, dacă proprietarul nu realizează transcrierea dreptului de proprietate; După 3 ani fără inspecție tehnică periodică (ITP) valabilă;

fără inspecție tehnică periodică (ITP) valabilă; După 10 ani, pentru vehiculele de interes istoric care nu mai au ITP și nici mențiune specială în certificatul de înmatriculare (această prevedere va fi aplicată începând cu 20 mai 2028).

Cum se realizează radierea?

Până la actualizarea aplicațiilor informatice naționale, radierea din oficiu poate fi solicitată printr-o cerere scrisă depusă la ghișeul Serviciului Public Comunitar Regim Permise și Înmatriculări Dâmbovița, cu actul de identitate în original, sau prin e-mail, la adresa: permise-inmatriculari-db@mai.gov.ro.

Cererea este verificată în Registrul Național, iar în funcție de situație:

Pentru lipsa transcrierii dreptului de proprietate, fostul proprietar este notificat și, dacă nu efectuează transcrierea în termen de 45 de zile, vehiculul este radiat.

Pentru lipsa ITP de peste 3 ani, radierea se face imediat, fără notificare prealabilă.

Modelul cererii este disponibil gratuit la ghișeul SPCRPCIV Dâmbovița sau poate fi solicitat pe e-mail.

Recomandări și informații utile

Instituția Prefectului – Județul Dâmbovița recomandă tuturor proprietarilor să verifice și să actualizeze documentele vehiculelor pentru a evita radierile neplăcute și sancțiunile legale.