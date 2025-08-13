Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Au început lucrări noi de anvelopare termică a blocurilor din Târgoviște!

By: Adrian NĂSTASE

Date:

În cadrul Programului Primăriei Târgoviște, au început lucrările de reabilitare termică la blocul nr. 26, din microraionul VI  și la blocurile 6A-6B, de pe strada Ion Ghica, numărul imobilelor vizate de asemenea intervenții ajungând la 24!

„Suma totală a proiectelor de anvelopare termică a blocurilor ajunge la aproape 130 de milioane de lei, bani obținuți prin PNRR și Programul Regional Sud-Muntenia.

 În acest moment, lucrăm la documentații tehnice de anvelopare termică care vizează peste 100 de scări de bloc, în afara celor în privința cărora avem încheiate contracte de finanțare, urmând a găsi soluții inclusiv în cadrul programului național de reabilitare termică, cadrul legal fiind asigurat prin OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”- a precizat primarul Cristian Stan.

Edilul a reamintit faptul că, nefiind proprietatea Primăriei, blocurile de locuințe nu pot fi reabilitate fără concursul asociației de proprietari și al beneficiarilor persoane fizice, care trebuie să asigure completarea documentației puse la dispoziție de către noi!

Totodată, potrivit legislației în vigoare, lipsa asociației de proprietari face imposibilă accesarea finanțării!

Articolul precedent
Seceta accentuată pune în pericol culturile de porumb din Dâmbovița, fermierii se confruntă cu o provocare majoră
Articolul următor
Școala nr. 2 Titu -Târg nu se va închide!
Adrian NĂSTASE
Adrian NĂSTASE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

 ALERTĂ INFOCONS: Modele BMW cu risc major de incendiu din cauza defectelor la sistemul de înaltă tensiune

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Consumatorii care dețin anumite modele BMW trebuie să fie...

DÂMBOVIȚEANUL FLORIN TĂNASE SUNĂ ADUNAREA

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
FCSB a înregistrat un nou eșec în SuperLiga, al treilea din...

SORANA CÎRSTEA A PĂRĂSIT CONCURSUL DE DUBLU LA CINCINNATI

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în...

CUM A FOST PRIMA ETAPĂ DIN LIGA A II-A

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
2 portari născuți în 2008 au debutat ca titulari în...

News

 ALERTĂ INFOCONS: Modele BMW cu risc major de incendiu din cauza defectelor la sistemul de înaltă tensiune

Social 0
Consumatorii care dețin anumite modele BMW trebuie să fie...

Școala nr. 2 Titu -Târg nu se va închide!

Social 0
Laurențiu Costache, primarul Orașului Titu, demontează cu argumente informațiile...

Incendiu de vegetație în localitatea Colanu, pompierii din Târgoviște au intervenit rapid

Social 0
Pompierii din cadrul Detașamentului Târgoviște au fost solicitați să...

© 2023 Ziarul Dâmbovița