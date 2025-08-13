Au început lucrări noi de anvelopare termică a blocurilor din Târgoviște!

În cadrul Programului Primăriei Târgoviște, au început lucrările de reabilitare termică la blocul nr. 26, din microraionul VI și la blocurile 6A-6B, de pe strada Ion Ghica, numărul imobilelor vizate de asemenea intervenții ajungând la 24!

„Suma totală a proiectelor de anvelopare termică a blocurilor ajunge la aproape 130 de milioane de lei, bani obținuți prin PNRR și Programul Regional Sud-Muntenia.

În acest moment, lucrăm la documentații tehnice de anvelopare termică care vizează peste 100 de scări de bloc, în afara celor în privința cărora avem încheiate contracte de finanțare, urmând a găsi soluții inclusiv în cadrul programului național de reabilitare termică, cadrul legal fiind asigurat prin OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe”- a precizat primarul Cristian Stan.

Edilul a reamintit faptul că, nefiind proprietatea Primăriei, blocurile de locuințe nu pot fi reabilitate fără concursul asociației de proprietari și al beneficiarilor persoane fizice, care trebuie să asigure completarea documentației puse la dispoziție de către noi!

Totodată, potrivit legislației în vigoare, lipsa asociației de proprietari face imposibilă accesarea finanțării!