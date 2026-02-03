AJOFM Dâmbovița, astăzi sunt  disponibile 281 locuri de muncă, din care 196 sunt pentru persoanele calificate în diverse meserii

Potrivit datelor transmise de către agenții economici, astăzi sunt disponibile 281 locuri de muncă, din care 196 sunt pentru persoanele calificate în diverse meserii.

Dintre acestea enumerăm:

-agent de securitate, lucrător in bucătărie, ajutor bucătar, pizzar, confectioner asamblor articole din textile, brutar, ambalator manual, femeie de serviciu, zidar-rosar-tencuitor, electrician de întretinere și reparatii, lăcătus mecanic de întreținere și reparații, tehnician silvic- exploatare, electrician exploatare centrale și stații electrice, agent vânzări, funcționar în activități comerciale, administrative și prețuri, recepționist, operator introducere validare și prelucrare date, lucrător comercial, vânzator, casier, supraveghetor jocuri, agent curațenie clădiri și mijloace de transport, operator vânzări prin telefon, stivuitorist.

Pentru persoanele cu studii superioare sunt ofertate următoarele posturi:

– inginer petrolist, șef departament mărfuri alimentare/nealimentare, director de magazin, consilier/economist economie generala, asistent comercial.

Muncitorii necalificati au la dispoziție locuri de muncă în domenii precum:

construcții si confecții textile.

Detalii suplimentare se pot obţine: https://mediere.anofm.ro/app/module/mediere/jobs

Telefon: 0245/620635