31 august- ultima zi în care pot fi utilizați banii  virați pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025

Părinţii sunt atenționați cu privire la fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025, acestea mai putând fi utilizate doar până la 31 august.

Reamintim că, printr-un proiect al Ministerului Fondurilor Europene, peste 670.000 de copii din familii vulnerabile au beneficiat de acest sprijin european destinat achiziţionării de rechizite şi materiale școlare. Totuși, se estimează că mai bine de 10% dintre familii nu au folosit încă această sumă, fiind vorba în total de aproximativ 33 milioane lei.

Aceste tichete sociale, finanţate din fonduri europene prin Programul Incluziune şi Demnitate Socială, reprezintă o investiţie directă în educaţia copiilor, în viitorul lor şi în reducerea abandonului şcolar.

Prin urmare, părinţi sunt îndemnați să valorifice aceste resurse în următoarele două săptămâni, astfel încât banii respectivi să nu se piardă. Programul va continua şi în anul şcolar 2025/2026, sumele urmând a fi transferate pe carduri în perioada septembrie–octombrie 2025.