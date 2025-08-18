235 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 235 locuri de muncă vacante, cele mai multe în Italia și Norvegia. Cele mai numeroase oferte se adresează personalului calificat.

Italia – 65 locuri de muncă pentru: șofer autobuz, lucrător în domeniul sportului și al pregătirii fizice – animator/animatoare centru de vacanță.

Norvegia – 61 locuri de muncă pentru: medic ortodont, bucătar, ajutor bucătar, tehnician unghii, îngrijitor animale, muncitor în producție – industria piscicolă.

Finlanda – 35 locuri de muncă pentru: muncitor prefabricate elemente beton.

Germania – 40 locuri de muncă pentru: izolator; educatoare/educatori, lucrător ajutor în podgorie, zugrav-tencuitor, lucrător în fermă.

Malta – 13 locuri de muncă pentru: videograf/editor full-time, manager proiect, operator mașină CNC, operator fabrică de piatră, (Senior) dezvoltator software – BAS, medic veterinar, inginer de proiect ELV.

Austria – 7 locuri de muncă pentru: operator robot – placare cu laser, strungar universal, tehnician mecanic, tehnician electrician, operator CNC.

Olanda – 6 locuri de muncă pentru culegător de pere.

Spania – 4 locuri de muncă pentru montator pereți și plafoane din ghips-carton.

Danemarca – 2 locuri de muncă pentru: dulgher și zidar.

Slovenia – 2 locuri de muncă pentru instalator și sudor.