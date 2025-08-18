Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

235 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

By: Adrian NĂSTASE

Date:

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 235 locuri de muncă vacante, cele mai multe în Italia și Norvegia. Cele mai numeroase oferte se adresează personalului calificat.

Italia – 65 locuri de muncă pentru: șofer autobuz,  lucrător în domeniul sportului și al pregătirii fizice – animator/animatoare centru de vacanță.

Norvegia – 61 locuri de muncă pentru: medic ortodont, bucătar, ajutor bucătar, tehnician unghii, îngrijitor animale, muncitor în producție – industria piscicolă.

Finlanda – 35 locuri de muncă pentru: muncitor prefabricate elemente beton.

Germania – 40 locuri de muncă pentru: izolator; educatoare/educatori, lucrător ajutor în podgorie, zugrav-tencuitor, lucrător în fermă.

Malta – 13 locuri de muncă pentru: videograf/editor full-time, manager proiect, operator mașină CNC, operator fabrică de piatră, (Senior) dezvoltator software – BAS, medic veterinar, inginer de proiect ELV.

Austria – 7 locuri de muncă pentru: operator robot – placare cu laser, strungar universal, tehnician mecanic, tehnician electrician, operator CNC.

Olanda – 6 locuri de muncă pentru culegător de pere.

Spania – 4 locuri de muncă pentru montator pereți și plafoane din ghips-carton.

Danemarca – 2 locuri de muncă pentru: dulgher și zidar.

Slovenia – 2 locuri de muncă pentru instalator și sudor.

Articolul precedent
Târgoviște: Contractele de finanțare din ultimii doi ani reprezintă veniturile din taxe și impozite locale pe nouă ani!
Articolul următor
CHINDIA, PRINTRE ECHIPELE CARE POT FI VĂZUTE LA TELEVIZOR ȘI ÎN ETAPA A TREIA
Adrian NĂSTASE
Adrian NĂSTASE

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Atenție la urși: Recomandări pentru siguranță în zonele împădurite

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Autoritățile trag un semnal de alarmă către toți cei...

Condamnat la închisoare după ce a fost prins conducând fără permis

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Târgoviște au acționat...

Tragedie pe autostrada A1, un bărbat și-a pierdut viața într-un accident rutier la Petrești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Autoritățile au fost alertate pentru un eveniment rutier grav produs pe...

Incendiu de vegetație uscată în Pătroaia Vale 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii din Detașamentul Târgoviște au fost solicitați să intervină pentru...

News

Atenție la urși: Recomandări pentru siguranță în zonele împădurite

Social 0
Autoritățile trag un semnal de alarmă către toți cei...

Condamnat la închisoare după ce a fost prins conducând fără permis

Social 0
Polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurală Târgoviște au acționat...

Incendiu de vegetație uscată în Pătroaia Vale 

Social 0
Pompierii din Detașamentul Târgoviște au fost solicitați să intervină pentru...

© 2023 Ziarul Dâmbovița