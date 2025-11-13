Victorie spectaculoasă pentru CSU Târgoviște la handbal masculin:  Succes la limită în fața formației Dinamo București

Atmosferă incendiară și meci de zile mari. Echipa de handbal masculin CSU Târgoviște a reușit o victorie de senzație, impunându-se în fața puternicei formații Dinamo București, cu scorul de 35–34, la capătul unei partide pline de intensitate, suspans și emoție.

Meciul a fost echilibrat de la un capăt la altul, ambele echipe oferind un spectacol handbalistic de înalt nivel. În ultimele minute, târgoviștenii au arătat determinare și luciditate, gestionând perfect momentele decisive și reușind să își asigure o victorie de mare moral.

Antrenorul și staff-ul tehnic au fost felicitați pentru tactica inspirată și dăruirea echipei, iar suporterii prezenți în tribune au creat o atmosferă entuziasmantă, care i-a purtat pe jucători spre un succes istoric.

„Mulțumim suporterilor care ne-au fost alături și au făcut ca această seară să fie una memorabilă. Energia voastră a făcut diferența!”, au transmis reprezentanții clubului.

CSU TÂRGOVIȘTE continuă astfel parcursul excelent din campionat, demonstrând că este o echipă cu ambiție, spirit de luptă și un viitor promițător.