Biletele pentru meciul Chindia Târgoviște – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe sunt disponibile  și în format fizic

Biletele pentru meciul Chindia Târgoviște – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe sunt disponibile atât online, cât și în format fizic, la magazinul oficial din Dâmbovița Mall, deschis zilnic între orele 12:30 și 20:00.

Partida este programată sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 12:00, pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, într-un joc important din campionat.

Biletele pot fi achiziționate la următoarele prețuri: Tribuna 1 – Central 35 de lei, Tribuna 1 – Periferic 25 de lei, Tribuna 2 – Central 20 de lei și Tribuna 2 – Periferic 10 lei.

Copiii cu vârsta de până la 7 ani au acces gratuit, dacă sunt însoțiți de un adult (un adult și un copil). Pentru al doilea copil este necesar bilet suplimentar.