Corvinul și Chindia au deschis etapa a 4-a din play-off-ul Ligii 2, scor 2-0

Corvinul a câștigat cu scorul de 2-0 meciul de pe teren propriu contra Chindiei Târgoviște, marți, în deschiderea etapei a 4-a a play-off-ului Ligii 2.

În minutul 38, Robert Necșulescu și-a dat un autogol incredibil și și-a zguduit coechipierii. S-a văzut asta trei minute mai târziu, când Contra și Celea au gafat în careu și au pus gazdele în situația de a înscrie din nou.Chindia continuă șirul înfrângerilor!

S-a terminat 2-0 pentru Corvinul, care câștigă din nou după două eșecuri și își asigură locul 1 cel puțin încă o etapă viitoare. Hunedorenii au acum 59 de puncte.

În schimb, Chindia ajunge la a cincea înfrângere la rând, dintre care patru sunt înregistrate în play-off, unde este singura echipă fără punct acumulat și este ultima în clasament, pe locul 6, cu 39 de puncte.

În etapa următoare, a 5-a, ultima a turului play-off-ului Ligii 2, Chindia joacă sâmbătă, de la ora 12:00, acasă cu Sepsi OSK, iar Corvinul are meci duminică, de la ora 13:30, în deplasare la FC Bihor Oradea.