Start dificil pentru CSM Târgoviște în finală dar  continuă astăzi 

CSM Târgoviște a cedat primul meci al finalei în fața formației Rapid București, scor 68-63, după o partidă echilibrată și intens disputată.

Meciul s-a decis pe final, într-un duel în care echipa târgovișteană a luptat până în ultimele minute, dar gazdele au reușit să gestioneze mai bine momentele decisive și să își adjudece prima victorie din serie.

Pentru CSM Târgoviște au punctat:

Keys — 22 puncte

Radulovic — 19 puncte

Pinzan — 7 puncte

Nan — 5 puncte

Turner — 4 puncte

Vîrjoghe — 2 puncte

Manea — 2 puncte

Chivu — 2 puncte

Seria finalei continuă astăzi, de la ora 19:00, tot pe terenul echipei Rapid București, unde CSM Târgoviște va încerca să egaleze situația și să readucă echilibrul în lupta pentru trofeu.

Deși începutul nu a fost cel dorit, echipa târgovișteană rămâne în cursa pentru titlu, iar jucătoarele sunt hotărâte să lupte până la capăt pentru fiecare posesie și fiecare punct.

Finala este departe de a fi decisă, iar CSM Târgoviște promite o reacție puternică în meciul doi.