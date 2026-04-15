CSU Târgoviște a obținut o victorie spectaculoasă la București și și-a asigurat calificarea în Final Four-ul Liga 1 de Baschet Masculin BCR

Partida disputată în Wolf Pack Arena, în etapa a XIII-a a play-off-ului, a fost una extrem de echilibrată, decisă în ultimele minute. Echipa din Târgoviște s-a impus în fața formației ABC Leii București cu scorul de 68–63, după un meci intens și o luptă dusă până în ultima secundă.

Succesul obținut într-o zi cu semnificație aparte, chiar în Vinerea Mare, confirmă forma bună a echipei și determinarea jucătorilor de a lupta pentru promovarea în primul eșalon al baschetului românesc.

Calificarea în Final Four reprezintă o performanță importantă pentru CSU Târgoviște, care continuă parcursul solid din acest sezon și își păstrează șansele la obiectivul final.

Oficialii clubului au felicitat echipa pentru determinare și spiritul de luptă arătat pe teren, dar și suporterii care au fost alături de formație pe parcursul competiției.

CSU Târgoviște merge mai departe cu încredere și speranță, pregătită pentru următoarele confruntări decisive din Final Four.