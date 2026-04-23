Suporterii echipei Chindia Târgoviște se pregătesc pentru un nou meci , biletele pentru partida cu FC Voluntari sunt deja disponibile în format fizic la shop-ul clubului din Dâmbovița Mall

Oferta este una atractivă pentru fani: la achiziționarea unui bilet pentru Tribuna 1 (periferic) sau Tribuna 2, suporterii primesc încă un tichet gratuit, ceea ce înseamnă că „plătești un bilet și primești două”.

Prețurile sunt accesibile pentru toate categoriile de spectatori:

Tribuna 1 – Central: 35 lei

Tribuna 1 – Periferic: 25 lei (+1 tichet gratuit)

Tribuna 2 – Central: 20 lei (+1 tichet gratuit)

Tribuna 2 – Periferic: 10 lei (+1 tichet gratuit)

Copiii până la 7 ani au acces gratuit, dacă sunt însoțiți de un adult (1 adult + 1 copil).

Pe lângă atmosfera de meci, fanii vor avea parte și de o surpriză specială. La pauza partidei, în cadrul unei activări susținute de sponsorul principal al Ligii 2 – Casa Pariurilor, vor fi oferite tricouri de suporter celor prezenți în tribune, în limita stocului disponibil.

Organizatorii transmit că se așteaptă o atmosferă incendiară și îi îndeamnă pe suporteri să vină în număr cât mai mare pentru a-și susține echipa.

„Hai, Chindia! Hai, Târgoviștea!”