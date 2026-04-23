Sala de Sport „Ioan Valerian” devine, în acest weekend, locul în care se scrie o nouă pagină din istoria baschetului local

Sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 19:00, și duminică, 26 aprilie, tot de la ora 19:00, suporterii sunt așteptați să trăiască împreună meciurile unei finale care ține orașul cu sufletul la gură.

Pentru CSM Târgoviște, aceste meciuri înseamnă mai mult decât o competiție sportivă. Înseamnă luptă, emoție, sacrificiu și visul unui nou titlu care să confirme tradiția unei echipe obișnuite cu performanța.

Atmosfera se anunță incendiară, iar tribunele sunt așteptate să devină o mare de energie, speranță și încurajări. Fiecare strigăt, fiecare aplauz și fiecare emoție trăită în sală pot face diferența într-o finală în care totul se joacă la intensitate maximă.

„Împreună, spre titlul cu numărul 13” nu este doar un slogan, ci o promisiune rostită de o echipă și de un oraș întreg, unite de aceeași pasiune.

Pentru suporteri, aceste două seri nu sunt doar despre baschet. Sunt despre apartenență, despre mândria de a fi parte dintr-o poveste care continuă să se scrie, meci după meci, emoție după emoție.

CSM Târgoviște – clubul tău, orașul tău, inima ta.