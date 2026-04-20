CSM – CSU Târgoviște a reușit un succes important în deplasare, învingând CS Rapid București cu scorul de 78–74

Roxana - Ionela Botea
Prin această victorie, echipa din Târgoviște egalează seria finalei și își câștigă dreptul de a disputa următoarele două partide pe teren propriu, în fața propriilor suporteri.

Fetele au făcut un meci solid, cu multă determinare și caracter, reușind să gestioneze momentele decisive din finalul confruntării.

 Marcatoare CSM Târgoviște:

Virjoghe – 20 puncte

Keys – 13 puncte

Irimia – 13 puncte

Radulović – 10 puncte

Pinzan – 7 puncte

Turner – 7 puncte

Manea – 5 puncte

Nagy – 3 puncte

Atmosfera a fost una de mare intensitate, iar succesul de la București readuce echipa târgovișteană în lupta pentru trofeu.

Urmează meciurile decisive de la Târgoviște, unde CSM va încerca să preia avantajul în serie, cu sprijinul propriilor suporteri.

