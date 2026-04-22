Chindia Târgoviște vine cu o inițiativă menită să umple tribunele stadionului „Eugen Popescu” la meciul cu FC Voluntari, programat sâmbătă, 25 aprilie 2026, ora 11:00

Promoție pentru suporteri: La achiziția unui bilet, fanii primesc încă un bilet gratuit, valabil pentru anumite sectoare ale arenei.

Prețurile biletelor:

Tribuna 1 central: 35 lei

Tribuna 1 periferic: 25 lei (cu bilet gratuit)

Tribuna 2 central: 20 lei (cu bilet gratuit)

Tribuna 2 periferic: 10 lei (cu bilet gratuit)

Acces copii: Copiii până la 7 ani au intrare gratuită, însoțiți de un adult (un adult + un copil).

Miza: sprijin din tribune pentru echipă

Conducerea clubului transmite că această inițiativă are ca scop creșterea susținerii din tribune, într-un moment important al sezonului, în care fiecare punct contează.

Mesajul clubului este clar: prezența suporterilor poate face diferența pe teren.

Apel către fani

Clubul îi îndeamnă pe suporteri să vină în număr cât mai mare pe stadion și să creeze o atmosferă puternică în sprijinul echipei.

„Împreună pentru victorie!”