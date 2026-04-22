CSU Târgoviște își dispută duminică, 26 aprilie 2026, de la ora 14:00, ultimul meci pe teren propriu din sezonul competițional 2025–2026, într-o partidă cu miză importantă din etapa a 13-a a play-off-ului Ligii 1 de Baschet Masculin

Confruntarea va avea loc în Sala „Ioan Valerian” din Târgoviște, unde echipa locală va întâlni formația Agronomia București, într-un duel care se anunță intens și spectaculos.

Sezon de referință pentru Târgoviște

Partida vine într-un moment special pentru echipa din Dâmbovița, care a reușit o performanță importantă: calificarea în Final Four, una dintre cele mai bune realizări din istoria clubului.

Această reușită confirmă evoluția constantă a echipei și poziționează CSU Târgoviște între formațiile competitive ale sezonului.

Meci cu încărcătură sportivă și emoțională

Chiar dacă este ultimul meci pe teren propriu din această ediție de campionat, miza rămâne ridicată. Echipa își dorește să încheie parcursul acasă cu o victorie în fața unui adversar considerat puternic în competiție.

Atmosfera este așteptată să fie una specială, cu tribune pline și susținere intensă din partea fanilor.

Apel către suporteri

Conducerea clubului transmite un mesaj clar: prezența publicului poate face diferența.

Suporterii sunt invitați să umple sala și să transforme meciul într-un moment de sărbătoare pentru întreg sezonul, dar și într-un sprijin real pentru echipă în lupta din play-off.

CSU Târgoviște își închide sezonul acasă cu ambiție, emoție și obiectivul clar: victorie în fața propriilor suporteri.