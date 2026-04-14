Final de carieră spectaculos pentru Sorana Cîrstea!

Sorana traversează una dintre cele mai bune perioade din carieră chiar înainte de retragere. La 36 de ani, Sorana impresionează prin rezultate excelente și o formă de joc remarcată la nivel internațional.

Românca a câștigat titlul la turneul de la Turneul WTA Linz în proba de dublu și a ajuns până în sferturi la simplu, performanțe care au urcat-o pe locul 26 în clasamentul WTA.

În plus, Sorana Cîrstea a cucerit și trofeul la Transylvania Open 2026, confirmând forma excelentă din acest sezon.

Specialiștii spun că românca „n-a părut niciodată atât de puternică”, iar unul dintre ultimele obiective ale carierei ar putea fi pătrunderea în Top 20 mondial — o performanță pe care Sorana o poate atinge chiar înainte de retragere.

Un final de carieră demn de o mare campioană.