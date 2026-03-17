Sportivii de la Clubul Sportiv Școlar Târgoviște au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Național U15 de Lupte, competiție desfășurată în perioada 13–15 martie la Reșița.

Delegația clubului târgoviștean a participat cu un lot format din șapte sportivi, dintre care cinci au intrat în lupta pentru medalii, demonstrând ambiție, determinare și multă muncă în pregătirea pentru această competiție importantă.

Cea mai importantă performanță a fost obținută de Radu Elisa, care a devenit campioană națională la categoria 54 de kilograme, cucerind medalia de aur după o evoluție foarte bună pe parcursul întregului turneu. Sportiva a demonstrat tehnică, concentrare și o pregătire solidă, reușind să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Pe podium au urcat și alți doi sportivi ai clubului. David Cassiana a obținut medalia de bronz la categoria 50 de kilograme, iar Mușescu Filip a câștigat medalia de bronz la categoria 52 de kilograme, după evoluții apreciate de antrenori și spectatori.

Alți doi sportivi ai clubului s-au clasat foarte aproape de podium. Barbu Maria și Stănescu Damian au ocupat locul al V-lea în categoriile lor, după meciuri disputate și o prestație solidă în competiție.

Din echipa CSȘ Târgoviște au mai făcut parte Ianis Petrescu și Petre Alessia, sportivi care, deși nu au urcat pe podium, au demonstrat mult curaj și determinare în confruntările disputate la nivel național.

În urma rezultatelor obținute, CSȘ Târgoviște a ocupat locul al V-lea în clasamentul pe cluburi la lupte feminine, la egalitate de puncte cu echipa clasată pe locul IV, un rezultat care confirmă progresul și munca depusă în cadrul secției de lupte.

În spatele acestor performanțe se află numeroase ore de antrenamente, sacrificii și pasiunea pentru acest sport, atât din partea sportivilor, cât și a antrenorilor Marin Filip și Georgiana Filip, care își dedică zilnic timpul și energia pentru a forma nu doar campioni, ci și caractere puternice.

Rezultatele obținute la Reșița confirmă faptul că tinerii sportivi de la CSȘ Târgoviște continuă să reprezinte cu mândrie clubul și orașul în competițiile naționale, iar drumul lor în performanță abia începe.