Sportivii CS Târgoviște se perfecționează alături de campionul mondial Douglas Brose

Trei karateka de la CS Târgoviște au avut parte de un stagiu de pregătire de excepție în perioada 15–16 noiembrie, la Sun Plaza București, sub coordonarea antrenorului Ionuț Munteanu.

La seminarul de kumite au participat Anastasya Andrei, Erik Andrei și Fabian Constantin, care și-au perfecționat tehnicile alături de Douglas Brose, triplu campion mondial WKF, unul dintre cei mai apreciați experți internaționali în karate.

Pregătirea intensivă vine înainte de Openul României la karate, care se va desfășura la Mioveni, pe 29 noiembrie 2025. Sportivii CS Târgoviște, împreună cu Andrei Zagoneanu (kata), vor reprezenta clubul și vor încerca să obțină rezultate remarcabile la competiția națională.

Participarea la acest stagiu internațional oferă sportivilor șansa de a învăța de la cei mai buni și de a se pregăti pentru lupte de înalt nivel, consolidându-și tehnica și strategia în competiții.