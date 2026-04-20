Sorana Cîrstea (36 de ani, locul 26 WTA) a fost nevoită să se retragă cu doar câteva ore înaintea semifinalei turneului WTA 250 de la Rouen, din cauza unei probleme medicale la picior

Sportiva urma să o întâlnească pe ucraineanca Veronika Podrez, însă a decis să nu riște agravarea accidentării, oferind adversarei calificarea directă în finală.

Cîrstea venea după un parcurs solid în competiție, cu victoria din sferturi în fața Annei Bondar, scor 7-6(2), 6-2, și se afla într-o formă bună, cu rezultate pozitive în ultimele turnee disputate.

Potrivit presei internaționale, decizia retragerii ar fi fost influențată și de faptul că sportiva își dorește să evite riscurile înainte de sezonul de zgură, cu obiectiv important la Roland Garros (18 mai – 7 iunie), acesta fiind unul dintre ultimele sale mari obiective din carieră.

Pentru parcursul de la Rouen, Sorana Cîrstea va încasa 12.331 de euro și 98 de puncte WTA.

Chiar dacă retragerea vine într-un moment important, românca își confirmă forma bună din 2026, sezon în care a mai bifat o semifinală și un titlu important, demonstrând că rămâne una dintre jucătoarele competitive din circuit.

Urmează pentru ea turneele de la Madrid și Roma, înainte de marele obiectiv de la Roland Garros.

