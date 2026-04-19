Chindia Târgoviște a cedat pe teren propriu în fața formației Sepsi OSK, scor 0-1, după un meci echilibrat, decis de o singură fază

Partida disputată la Târgoviște a fost una intensă, cu ocazii de ambele părți, însă diferența a fost făcută în minutul 57, când Denis Haruț a marcat golul victoriei pentru oaspeți, profitând de o neatenție în defensiva gazdelor.

Chindia a încercat să revină pe final, a presat și a avut câteva oportunități, însă defensiva covăsnenilor a rezistat până la fluierul final.

În urma acestui rezultat, Chindia pierde puncte importante în lupta din play-out, în timp ce Sepsi pleacă de la Târgoviște cu o victorie muncită, obținută într-un meci echilibrat.

Suporterii roș-albaștri au susținut echipa pe tot parcursul partidei, iar elevii Chindiei vor încerca să recupereze punctele pierdute în etapa următoare.