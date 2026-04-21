În perioada 21 aprilie (ora 9:00) – 22 aprilie (ora 9:00), vremea va deveni rece în nordul, centrul, estul și sud-estul țării.

Va ploua în majoritatea regiunilor, iar în centrul și sud-estul teritoriului se vor acumula cantități de apă însemnate. La altitudini de peste 1.600 de metri vor predomina ninsorile, iar în estul și sudul Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei vor fi precipitații mixte.

Temperaturile maxime se vor încadra între 6 grade în estul Transilvaniei și 19 grade în sud-vest. Minimele vor fi cuprinse între -2 și 7 grade, fiind condiții de brumă.

În București, vremea se va răci, cu o maximă de aproximativ 15 grade. După-amiaza și noaptea sunt prognozate averse și descărcări electrice, iar minima va fi de 4 – 6 grade.

În intervalul 22 aprilie (ora 9:00) – 23 aprilie (ora 9:00), vremea va fi rece în toată țara. Vor fi ploi locale în sud, centru și est, iar la munte vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări în vest, nord-est și pe crestele montane.

Maximele se vor situa între 7 și 16 grade, iar minimele vor coborî la -4 grade în estul Transilvaniei și vor atinge 7 grade pe litoral. Se va produce brumă în depresiuni, în centru și în zonele deluroase din sud.