Parohia „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” din Târgoviște, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, a desfășurat o acțiune filantropică dedicată persoanelor aflate în situații vulnerabile

La inițiativa părintelui paroh Dragoș Bădescu, beneficiarii Locuinței Maxim Protejate „Matei” din Săcuieni, ce aparține DGASPC Dâmbovița, au primit aparatură electrocasnică – o mașină de spălat și un televizor – alături de produse igienico-sanitare necesare bunei desfășurări a activităților zilnice. Totodată, Asociația „Suflet pentru oameni” din Racovița a fost sprijinită cu produse igienico-sanitare și alimente de bază.

Valoarea totală a darurilor a depășit 8.000 lei, acestea fiind oferite de părintele Dragoș Bădescu împreună cu tinerii din Comitetul de Tineret Parohial, ca expresie concretă a iubirii față de aproapele, a responsabilității comunitare și a solidarității creștine.