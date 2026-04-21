Coiful de la Coțofenești și două dintre brățările de aur au fost recuperate pe 2 aprilie, la 14 luni după ce au fost furate din Muzeul Drents din Assen, Olanda. Cea de-a treia brățară dacică furată este în continuare dispărută. Repatrierea pieselor de tezaur a fost anunțată săptămâna trecută de Guvern.

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice vor fi prezentate astăzi la Muzeul Național de Istorie, eveniment destinat exclusiv reprezentanților mass-media. Ulterior, de mâine, piesele vor fi expuse publicului.

„Începând cu data de 22 aprilie și până pe 3 mai 2026, aceste piese excepționale, recuperate, vor putea fi admirate de publicul larg, la Muzeul Național de Istorie a României, în timpul programului de vizitare, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10:00 – 18:00”, a transmis luni Muzeul Național de Istorie, pe pagina de Facebook.