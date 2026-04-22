Regulament nou în dezbatere publică la Târgoviște: restricții mai dure pentru jocurile de noroc în oraș.

Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a anunțat că a fost supus dezbaterii publice regulamentul privind organizarea și funcționarea jocurilor de noroc la nivel local, un subiect considerat sensibil pentru comunitate.

Măsuri propuse pentru protejarea zonelor rezidențiale conform proiectului, activitățile de jocuri de noroc ar urma să fie interzise:în clădiri destinate exclusiv sau mixt locuirii,la mai puțin de 150 de metri de locuințe,în apropierea școlilor și lăcașurilor de cult.

Autoritățile locale spun că măsura urmărește creșterea siguranței în cartiere și protejarea copiilor și a zonelor frecventate zilnic de comunitate.

Taxă locală majorată propusă

Un alt punct important din regulament este stabilirea unei taxe locale de 1000 euro/mp/an pentru eliberarea autorizației de funcționare, calculată la cursul BNR din ziua plății. Primarul a subliniat că intenția principală este reducerea impactului social al acestor activități și protejarea comunității, dar și susținerea unor măsuri de prevenție.

Banii colectați, direcționați către comunitate

Veniturile obținute ar urma să fie folosite pentru:programe de prevenire a dependenței de jocuri de noroc,

sprijin pentru persoane vulnerabile,

finanțarea unui centru specializat,investiții în educație și școli.

Proiectul rămâne în dezbatere publică, iar autoritățile locale au precizat că toate opiniile exprimate vor fi analizate înainte de adoptarea unei forme finale.

Tema a generat deja discuții în comunitate, fiind considerată una cu impact direct atât social, cât și economic.