Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița informează că în această perioadă sunt vacante 219 posturi în județul Dâmbovița, dintre care 161 sunt destinate persoanelor calificate.

Se caută, printre altele: lucrători comerciali, agenți de securitate, vânzători, agenți de vânzări, electricieni în construcții, operatori calculator, asistenți medicali, stivuitoriști, pizzari, tâmplari, ospătari, casieri, manipulant mărfuri și îngrijitori.

Pentru studii superioare sunt disponibile posturi precum: director magazin, contabil-șef, inginer electromecanic, expert achiziții publice, consilier vânzări asigurări și șef de departament.

Pentru muncitorii necalificați, sunt oferite locuri în domenii precum agricultură, construcții și industria confecțiilor textile.

Informații suplimentare pot fi obținute la:

telefon 0245 620 635

platforma ANOFM: https://mediere.anofm.ro/app/module/mediere/jobs⁠

Ofertele sunt actualizate constant și se adresează atât persoanelor cu experiență, cât și celor aflate la început de carieră.