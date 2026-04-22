Un tânăr de 20 de ani a fost surprins circulând cu 208 km/h pe DN 71 Târgoviște-București, într-un episod care ridică serioase semne de întrebare cu privire la responsabilitatea în trafic și siguranța rutieră.

Potrivit datelor din teren, incidentul s-a petrecut în jurul orei 03:45, iar șoferul nu doar că a depășit cu mult limita legală de viteză, dar a ignorat și semnalele polițiștilor, încercând să evite oprirea. Mai mult, ar fi circulat și cu luminile stinse, într-o tentativă de a nu fi observat, în timp ce autovehiculul avea inspecția tehnică periodică expirată.

Pentru comportamentul extrem de periculos, autoritățile au aplicat măsuri drastice: amendă de 7.897,5 lei, suspendarea permisului pentru 150 de zile, retragerea certificatului de înmatriculare

Un comportament care putea avea consecințe tragice

O astfel de viteză, pe un drum public, nu mai este o simplă abatere, ci o situație cu potențial letal. La peste 200 km/h, orice obstacol, orice eroare sau manevră bruscă poate duce la pierderea totală a controlului și la un accident fatal.

Mesajul autorităților este categoric

Polițiștii atrag atenția că astfel de comportamente nu vor fi tolerate și sunt tratate cu maximă severitate.

Viteza excesivă, nerespectarea semnalelor de oprire și circulația cu vehicul neconform reprezintă un cumul de abateri grave, care pun în pericol nu doar viața conducătorului auto, ci și a celorlalți participanți la trafic.

Cazul de pe DN 71 nu este o simplă contravenție, ci un exemplu clar de inconștiență la volan.

În astfel de situații, diferența dintre o „aventură” și o tragedie este de câteva secunde.

Iar uneori, este prea târziu pentru regrete.