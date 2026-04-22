Biblioteca Județeană I. H. Rădulescu Dâmbovița marchează Ziua Bibliotecarului din România printr-un eveniment special intitulat „Povestea care nu se împrumută”, organizat joi, 23 aprilie 2026, de la ora 11:00

Programul propune o serie de activități menite să aducă lectura și creativitatea mai aproape de public, într-un cadru interactiv și festiv.

 Activități din program: Atelier Canva – creativitate digitală și design,  Biblioquizz – competiție de cultură generală și lectură,  Vernisaj expoziție de pictură – colecția „Ana și Alexei”

 O sărbătoare a oamenilor din spatele cărților

Evenimentul este dedicat bibliotecarilor, cei care zi de zi conectează cititorii cu lumea cărților și a cunoașterii, dar și publicului care frecventează biblioteca.

Organizatorii își propun să transforme această zi într-un moment de celebrare a culturii, educației și creativității.

„Povestea care nu se împrumută” pune în valoare ideea că fiecare bibliotecă are propria ei poveste – construită prin oameni, cărți și comunitate.

 Evenimentul se adresează tuturor iubitorilor de lectură din Județul Dâmbovița și promite o zi plină de activități educative și artistice.

Related Posts

