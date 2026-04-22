Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița a publicat calendarul oficial pentru reînscrierea și înscrierea copiilor în învățământul antepreșcolar și preșcolar pentru anul școlar 2026–2027, potrivit metodologiei Ministerului Educației.

Reînscrierea copiilor (cei deja înscriși), 18 – 22 mai 2026

Este destinată copiilor care frecventează deja creșa sau grădinița și continuă în aceeași unitate. Procesul se desfășoară în limita locurilor disponibile și se face pe baza cererii tip.

Înscrierea copiilor noi – în mai multe etape

Etapa I : 25 – 29 mai 2026 (depunerea cererilor), 2 – 17 iunie 2026 (procesare), 18 iunie 2026 (afișarea rezultatelor)

Etapa II 22 – 26 iunie 2026 (depunere cereri), 29 iunie – 8 iulie 2026 (procesare), 9 iulie 2026 (rezultate finale)

Etapa de ajustări 17 – 28 august 2026

Sunt ocupate locurile rămase libere pentru copiii care nu au fost admiși anterior.

Documente necesare: cerere tip, certificat de naștere copil, acte de identitate părinți și documente suplimentare pentru criterii speciale (frați, situații medicale, program prelungit).

Reprezentanții IȘJ recomandă părinților să verifice din timp locurile disponibile și să pregătească documentele necesare pentru a evita aglomerația din perioadele de înscriere.

Astfel, procesul de admitere la creșă și grădiniță din județul Dâmbovița se va desfășura organizat, în mai multe etape, pentru a asigura acces echitabil tuturor copiilor.