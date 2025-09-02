Președintele PSD Dâmbovița: Corneliu Ștefan: Austeritatea lovește oamenii,  România are nevoie de investiții și locuri de muncă

Președintele PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan, avertizează asupra riscurilor măsurilor de austeritate și cere un plan ferm de dezvoltare economică.

„Nu putem intra în jocul celor care văd viitorul României doar prin austeritate și măsuri dure împotriva oamenilor. Suntem datori să arătăm o cale dreaptă și fermă!”, a declarat liderul social-democrat.

Acesta a subliniat că reformele sunt necesare, dar trebuie aplicate structurat și responsabil: reducerea aparatului central cu 45%, comasarea agențiilor inutile și doar apoi reorganizarea administrației locale. În plus, Corneliu Ștefan a cerut o impozitare corectă a multinaționalelor, nu a cetățenilor care deja se confruntă cu dificultăți.

„Deblocarea investițiilor reprezintă primul pas pentru a crea locuri de muncă și pentru a stimula economia. România are nevoie de investiții și dezvoltare, nu de măsuri care pun presiune pe veniturile mici și medii”, a mai spus acesta.

Corneliu Ștefan consideră că PSD trebuie să iasă din defensivă și să vină cu un plan clar de relansare economică, pentru a răspunde așteptărilor românilor.