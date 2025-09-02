Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Președintele PSD Dâmbovița: Corneliu Ștefan: Austeritatea lovește oamenii,  România are nevoie de investiții și locuri de muncă

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Președintele PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan, avertizează asupra riscurilor măsurilor de austeritate și cere un plan ferm de dezvoltare economică.

„Nu putem intra în jocul celor care văd viitorul României doar prin austeritate și măsuri dure împotriva oamenilor. Suntem datori să arătăm o cale dreaptă și fermă!”, a declarat liderul social-democrat.

Acesta a subliniat că reformele sunt necesare, dar trebuie aplicate structurat și responsabil: reducerea aparatului central cu 45%, comasarea agențiilor inutile și doar apoi reorganizarea administrației locale. În plus, Corneliu Ștefan a cerut o impozitare corectă a multinaționalelor, nu a cetățenilor care deja se confruntă cu dificultăți.

„Deblocarea investițiilor reprezintă primul pas pentru a crea locuri de muncă și pentru a stimula economia. România are nevoie de investiții și dezvoltare, nu de măsuri care pun presiune pe veniturile mici și medii”, a mai spus acesta.

Corneliu Ștefan consideră că PSD trebuie să iasă din defensivă și să vină cu un plan clar de relansare economică, pentru a răspunde așteptărilor românilor.

Articolul precedent
Magie lirică la Târgoviște: Gala Laureaților „Belcanto” 2025 a încântat publicul
Articolul următor
Lovitură pentru PFA-uri: Impozitul crește la 16% 
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Ritualuri care ajuta tenul sa arate impecabil chiar si acasa

Ziarul Dambovita Ziarul Dambovita -
Mulți oameni asociază răsfățul pielii cu vizitele la salon,...

Bărbat prins la volan, deși avea permisul suspendat

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Secției Nr. 10 Poliție Rurală Petrești au oprit,  în jurul...

Furt după furt: Tânăr reținut pentru furt calificat la Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale,...

Istorie și devotament: Jandarmeria Dâmbovița marchează 35 de ani de activitate și 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pe  1 septembrie, s-au împlinit  132 de ani de la înființarea...

News

Furt după furt: Tânăr reținut pentru furt calificat la Târgoviște

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale,...

Istorie și devotament: Jandarmeria Dâmbovița marchează 35 de ani de activitate și 132 de ani de la înființarea Jandarmeriei Rurale

Social 0
Pe  1 septembrie, s-au împlinit  132 de ani de la înființarea...

Vremea în Dâmbovița – Zi caldă și plăcută

Social 0
Dâmbovița, 1 septembrie 2025 - Locuitorii județului Dâmbovița se pot...

© 2023 Ziarul Dâmbovița