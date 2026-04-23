Președintele CJ Dâmbovița, Corneliu Ștefan a făcut o vizită de lucru  pe DJ 720C Gura Ocniței – Ocnița

Investiția face parte din proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de transport județean prin modernizarea DJ 712 (Pucioasa – Brănești – Vulcana Pandele – Șotânga – Târgoviște), DJ 720C (Gura Ocniței – Ocnița) și DJ 720A (Gura Ocniței – Adânca – Bucșani – Mărcești – Finta – Postârnacu – DN 1A)”, în valoare totală de 64 de milioane de euro.

Lucrările sunt în plină desfășurare și se derulează conform graficului stabilit, autoritățile subliniind importanța acestei investiții pentru îmbunătățirea circulației în zonă.

Lotul 2 are o lungime de 15,1 kilometri și o valoare de aproximativ 90 de milioane de lei. Proiectul va aduce drumuri modernizate, condiții mai sigure de deplasare, reducerea timpilor petrecuți în trafic și conexiuni mai bune între localități.

Totodată, investiția va contribui la dezvoltarea comunităților locale, facilitând accesul către școli, servicii, locuri de muncă și alte obiective importante pentru locuitorii din zonă.