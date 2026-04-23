Curtea Domnească din Târgoviște, unul dintre cele mai importante ansambluri istorice ale României, își îmbogățește oferta culturală printr-o inițiativă modernă care aduce trecutul mai aproape ca oricând de vizitatori

În incinta monumentului a fost instalat noul sistem interactiv „Portal VR 360”, un proiect inovator care permite explorarea digitală a Curții Domnești așa cum ar fi arătat în anul 1462, în perioada lui Vlad Țepeș.

Prin intermediul realității virtuale, vizitatorii pot experimenta o reconstrucție fidelă a ansamblului medieval, în format 360°, având senzația unei călătorii în timp, direct în inima istoriei Țării Românești. Sistemul este conceput pentru a funcționa ușor, permițând accesul rapid la conținut printr-o interfață simplă, cu selecție de limbă și activare intuitivă.

Inițiatorii proiectului subliniază că această instalație reprezintă un pas important în modernizarea modului de prezentare a patrimoniului cultural. Scopul este de a transforma vizita într-o experiență interactivă, în care publicul nu mai este doar spectator, ci devine participant activ la descoperirea istoriei.

Amplasat strategic în punctul de observație al sitului, „Portal VR 360” oferă o suprapunere între realitatea actuală și imaginea reconstruită digital a trecutului, creând o legătură directă între prezent și epoca medievală.

Proiectul este apreciat ca un exemplu de bună practică în utilizarea tehnologiilor digitale în domeniul cultural și turistic, contribuind la creșterea atractivității unuia dintre cele mai valoroase obiective istorice din România.

Prin această inițiativă, Curtea Domnească din Târgoviște confirmă încă o dată statutul său de reper istoric și cultural, adaptat la cerințele generațiilor actuale.