În comuna Răzvad, lucrările pentru construirea Centrului de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice din satul Valea Voievozilor sunt în plină desfășurare, proiectul fiind considerat unul important pentru dezvoltarea serviciilor sociale din județ.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, a efectuat o vizită pe șantier, unde a verificat stadiul lucrărilor și a discutat despre evoluția investiției, care depășește 4.600.000 lei.

Potrivit autorităților județene, centrul va avea un rol esențial în sprijinirea persoanelor vârstnice din zonă, oferind servicii de îngrijire, recuperare medicală și asistență specializată, dar și activități de socializare menite să reducă izolarea și să încurajeze implicarea în comunitate.

Proiectul este conceput ca un spațiu modern, adaptat nevoilor seniorilor, în care aceștia vor putea beneficia de îngrijire zilnică, suport medical și programe dedicate menținerii unei vieți active și independente.

Reprezentanții Consiliului Județean subliniază că investiția face parte dintr-o strategie mai amplă de dezvoltare a serviciilor sociale, cu accent pe sprijinirea categoriilor vulnerabile și îmbunătățirea calității vieții în întreg județul.

„Este firesc să investim în astfel de servicii. Ține de normalitate și de respectul pe care îl datorăm celor care au construit comunitățile în care trăim astăzi”, a transmis președintele CJ Dâmbovița.

Autoritățile au precizat că vor continua să susțină proiecte similare, menite să aducă beneficii directe pentru persoanele vârstnice și pentru întreaga comunitate.