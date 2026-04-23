În municipiul Târgoviște continuă lucrările de amenajare a celui mai nou spațiu verde al orașului, situat în zona Complexul Turistic de Natație Târgoviște.

Primarul municipiului, Daniel Cristian Stan, a anunțat că în acest parc au fost plantați 300 de arbori, ca parte a unui amplu proiect de transformare urbană.

Zona, care în trecut era degradată și ajunsese să fie utilizată ca groapă de gunoi, este în prezent complet reconfigurată și transformată într-un spațiu verde modern, destinat recreerii și relaxării pentru locuitori.

Autoritățile locale subliniază că investiția face parte dintr-un program mai larg de regenerare urbană, prin care se urmărește creșterea suprafeței de spații verzi și îmbunătățirea calității mediului în municipiu.

Noul parc va oferi zone de promenadă, spații de relaxare și un cadru mai curat și mai prietenos pentru comunitate, contribuind la modernizarea zonei din jurul Complexului Turistic de Natație.