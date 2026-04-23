Close Menu
E-PAPER
joi, aprilie 23
Administraţie

 A avut loc deschiderea oficială a fazei zonale a Competiției Naționale de Descarcerare și Prim Ajutor Calificat, organizată în parcarea Dâmbovița Mall

Roxana - Ionela BoteaBy Niciun comentariu1 Min Read
La competiție participă 7 echipaje de salvatori din județele Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Călărași, Ialomița, Prahova, dar și din cadrul Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență Ciolpani.

Pe parcursul celor două zile, echipajele vor participa la probe care simulează intervenții reale de descarcerare și acordare a primului ajutor calificat, fiecare scenariu fiind desfășurat contracronometru, pentru a testa rapiditatea și profesionalismul salvatorilor.

Evenimentul este deschis publicului larg, iar cei interesați sunt așteptați astăzi și mâine în parcarea Dâmbovița Mall, unde pot urmări demonstrațiile salvatorilor.

Organizatorii le urează succes tuturor participanților la competiție. 

Share.

Add A Comment
Leave A Reply