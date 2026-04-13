Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.

Pe arterele rutiere principale, respectiv A1 București – Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud, DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești – Sibiu, circulația se desfășoară preponderent pe un carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori reduse de circulație.

Reamintim faptul că circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7.5 tone (altele decât cele destinate exclusiv transportului de persoane), este interzisă astăzi, 13 aprilie, pe următoarele tronsoane:

Autostrada A 2 București – Constanța (ambele sensuri): 13.04.2026, interval orar 06:00 – 22:00;

DN 7 Pitești – Râmnicu Vâlcea – Veștem (ambele sensuri): 13.04.2026, interval orar 06:00 – 22:00;

DN 39 Agigea – Mangalia: (ambele sensuri): 13.04.2026, interval orar 06:00 – 22:00.

De asemenea, astăzi, 13 aprilie, circulația rutieră se desfășoară pe ambele sensuri de mers ale DN 5 Giurgiu – Ruse, pentru toate tipurile de autovehicule, fără restricții, pe secțiunea Podului Prieteniei, unde s-au executat lucrările de reparații, care au impus restricții de trafic.

Pentru creșterea gradului de siguranță în trafic, în contextul intensificării deplasărilor dinspre destinațiile de petrecere a Sărbătorilor Pascale către casă, recomandăm conducătorilor auto să verifice cu mare atenție traseul pe care-l au de parcurs, din punct de vedere al valorilor de trafic, să ia în considerare că timpul petrecut în călătorie poate crește și pot opta pentru rute alternative.